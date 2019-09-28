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В Бурятии школьники нарисовали безопасный путь

В Бурятии школьники нарисовали безопасный путь
Общество, 
В Бичурском районе сотрудники Госавтоинспекции провели урок дорожной безопасности для учащихся начальных классов Посельской школы

Темой занятия стало соблюдения правил дорожного движения по пути из дома в школу, сообщает УГИБДД по Бурятии.

Организаторы заблаговременно приготовили схемы, на которых юные пешеходы нарисовали свой индивидуальный безопасный маршрут движения.

Правильно составить маршрут детям помогли активисты отряда юных инспекторов движения. Юные помощники Госавтоинспекции рассказывали и наглядно показывали на схемах, как правильно нарисовать пешеходный переход и дорожные знаки, как обозначить опасные места. С помощью творческого номера ЮИДовцы продемонстрировали учащимся начальных классов, какие трудности и препятствия могут возникнуть на пути в школу и как избежать аварийных ситуаций.

По мнению педагогов и автоинспекторов, наглядный макет, представляющий копию улиц, дорог, перекрёстков, с обозначенными домами и дорожными знаками, повышает у ребят интерес к изучению правил дорожной безопасности.
школьники ГИБДД
 
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