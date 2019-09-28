Днём будет умеренно тёплая погода
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике днём без осадков. Ветер восточный 4-9, местами до 15 м/с.
Температура ночью была от 3 тепла до 3 мороза, по юго-западу и северу до -4,-9 мороза. Днём ожидается +13,+18, местами +6,+11.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью опускалась до 0 минус 2, днём будет +15,+17.
В Бурятию пришли заморозки
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