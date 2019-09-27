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В Бурятии нашли большое количество древних насекомых

В Бурятии нашли большое количество древних насекомых
Общество,  Фото:ПИН РАН
Эти насекомые жили 145–125 миллионов лет назад

В июле и августе в Бурятии работали сотрудники лаборатории артропод палеонтологического института РАН имени А.А. Борисяка. Учёные нашли около 1500 отпечатков насекомых, живших в начале мелового периода, приблизительно 145–125 миллионов лет назад. В частности, впервые удалось обнаружить в местонахождении остатки мух-длиннохоботниц, вероятных опылителей древних голосеменных и цветковых растений, сообщает пресс-служба палеонтологического института.

Работы проводились в долине реки Хасуртый, в 25 км к юго-востоку от города Закаменск. Выходы слоев с ископаемыми насекомыми располагаются здесь прямо у просёлочной дороги. Экспедиционный отряд из шести человек под руководством Александра Храмова работал более трёх недель.

Оса-наездник (семейство Mesoserphidae) из нижнемелового местонахождения Хасуртый. Сборы 2019 г.

Местонахождение Хасуртый особенно богато водными насекомыми, такими как куколки комаров-хаоборид, личинки поденок и жуков-коптоклавид. Здесь также в большом количестве встречаются различные тли, двукрылые (комары и мухи), перепончатокрылые (пилильщики и паразитические осы), клопы, жуки, а также цикадки, ручейники и скорпионницы. Остатки насекомых отличаются замечательной сохранностью, нередко встречаются целые экземпляры, у которых хорошо различимо строение не только крыльев, но и всего тела.

- Среди находок этого сезона можно отметить очень крупных шестисантиметровых личинок поденок, крылья вымерших цикад-палеонтинид с пятнистым рисунком, представителей реликтового семейства комаров Tanyderidae, скорпионниц из семейства Nannochoristidae, которое сейчас обитает только в Южном полушарии, а также скорпионниц-комаровок Bittacidae c длинными задними ногами, приспособленными для захвата добычи. Впервые в местонахождении обнаружено целое крыло сетчатокрылых Psychopsidae, - говорится в сообщении палеонтологического института РАН.

Скорпионница с длинным рострумом (семейство Orthophlebiidae) из нижнемелового местонахождения Хасуртый. Сборы 2019 г.

Особого внимания заслуживает находка мухи-длиннохоботницы – представители этого семейства нектарофагов ранее не попадались в хасуртинских слоях. Длиннохоботницы – это древняя группа двукрылых, которая одной из первых стала специализироваться на питании сладковатыми выделениями генеративных органов растений. Как понятно из их названия, многие современные длиннохоботницы обладают длинным хоботком для высасывания нектара. Такая же особенность была характерна уже для многих мезозойских видов.

К сожалению, на отпечатке длиннохоботницы, обнаруженном участниками экспедиции, не сохранилась голова, поэтому неясно, насколько длинным был хоботок этого насекомого.

Учёным попалась также изолированная голова мухи с длинном хоботком, однако её принадлежность пока неясна. Кроме того, среди сборов этого года есть немало других насекомых со специализированными ротовыми частями, включая жуков-долгоносиков с удлинённой головотрубкой и вымерших скорпионниц Orthophlebiidae с хорошо развитым рострумом.

ученые насекомые
 
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