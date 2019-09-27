Вход свободный
В музее истории Улан-Удэ будут проводиться встречи по искусству.
- Каждую неделю в нашем музее будут проводиться встречи по искусству. Будем смотреть, слушать, знакомиться и пить душистый чай. В эту субботу, 28 сентября, встретимся, чтобы посмотреть фильм о польском художнике Здиславе Бексиньском, - сообщили сотрудники музея.
Вход свободный. Начало в 15.00.
В музее Улан-Удэ проходят встречи по искусству
Общество, Фото:
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