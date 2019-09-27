Мокрый снег и заморозки ожидаются на выходных в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии
По северным районам столбик термометра ночью опустится до -9 градусов, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на представителя Забайкальского гидрометцентра.
В Бурятии осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью +3… -2, местами -4… -9 градусов. Днем +13… +18, при облачности +5… +10 градусов.
На выходных в Бурятии будут заморозки
Общество, Фото:
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