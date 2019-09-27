В колонию приехал президент федерации самбо Бурятии
Президент федерации самбо Бурятии Бадма-Доржо Жигжитов и его заместитель Баир Сахияев провели в исправительной колонии №2 занятия с осуждёнными.
В рамках лекции представители федерации самбо Бурятии рассказали осужденным об истории развития и становления самбо в республике и перспективах его развития в масштабах олимпийского движения. Также затронули вопросы профилактики преступного поведения через занятия спортом.
В конце мероприятия прошло торжественное награждение победителей первенства среди осуждённых по самбо, которое прошло в августе. Победителей наградили грамотами и книгами.
Улан-удэнскую колонию посетила федерация самбо
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В колонию приехал президент федерации самбо Бурятии
Сотрудники Курумканского лесхоза и лесничества провели для детей туристический слёт
В рамках «Недели безопасности» в Сужинской школе Иволгинского района прошло посвящение учащихся пятых классов в юные инспекторы движения
В Гидрометцентре проверили все приметы
Её повстречали ведущие популярного в начале 2000-х шоу «Реутов ТВ»
Движение будет ограничено с 1 по 2 октября
В полуфинале сыграют восемь команд
Вторая котельная в Муйском районе будет запущена в ближайшие дни
В соревнованиях приняли около 100 человек
Изменения будут действовать весь октябрь
В Бурятии продолжаются мероприятия в рамках «Недели безопасности»
Сегодня здесь открыли первый ресторан
Ламы Бурятии беспокоятся за состояние бурятского языка
В Сеуле известный бурятский режиссёр прошёл курс лечения таргетной химиотерапии и облучение радиацией
В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов из 7 команд