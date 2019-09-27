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Улан-удэнскую колонию посетила федерация самбо

Улан-удэнскую колонию посетила федерация самбо
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В колонию приехал президент федерации самбо Бурятии

Президент федерации самбо Бурятии Бадма-Доржо Жигжитов и его заместитель Баир Сахияев провели в исправительной колонии №2 занятия с осуждёнными.

В рамках лекции представители федерации самбо Бурятии рассказали осужденным об истории развития и становления самбо в республике и перспективах его развития в масштабах олимпийского движения. Также затронули вопросы профилактики преступного поведения через занятия спортом.

В конце мероприятия прошло торжественное награждение победителей первенства среди осуждённых по самбо, которое прошло в августе. Победителей наградили грамотами и книгами.

колония самбо
 
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