Улан-удэнскую колонию посетила федерация самбо

В колонию приехал президент федерации самбо Бурятии



Президент федерации самбо Бурятии Бадма-Доржо Жигжитов и его заместитель Баир Сахияев провели в исправительной колонии №2 занятия с осуждёнными.



В рамках лекции представители федерации самбо Бурятии рассказали осужденным об истории развития и становления самбо в республике и перспективах его развития в масштабах олимпийского движения. Также затронули вопросы профилактики преступного поведения через занятия спортом.



В конце мероприятия прошло торжественное награждение победителей первенства среди осуждённых по самбо, которое прошло в августе. Победителей наградили грамотами и книгами.



