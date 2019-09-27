В Бурятии лесники провели туристический слёт

Сотрудники Курумканского лесхоза и лесничества провели для детей туристический слёт



Более 300 школьников Курумканского района отправились вместе с лесниками в лес.



Ребята собрались на тренировочной полянке, где их разделили на несколько команд. Лесники научили детей определять стороны света в лесу по компасу и природным объектам: мху, муравейникам и коре на деревьях. Ребята научились правильно сооружать кострища и готовить еду на костре.



«Сначала нужно вырыть яму, убрать лесную подстилку, обложить яму камнями, а ветки и дрова сложить к центру. Если яма будет слишком маленькая или не будет камней, то искры разлетятся по всему лесу, и будет пожар», - рассуждали школьники.



Лесники показали разные способы тушения огня при отсутствии воды.



Также лесники рассказали ребятам множество интересных случаев на работе, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

