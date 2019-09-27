Сотрудники Курумканского лесхоза и лесничества провели для детей туристический слёт
Более 300 школьников Курумканского района отправились вместе с лесниками в лес.
Ребята собрались на тренировочной полянке, где их разделили на несколько команд. Лесники научили детей определять стороны света в лесу по компасу и природным объектам: мху, муравейникам и коре на деревьях. Ребята научились правильно сооружать кострища и готовить еду на костре.
«Сначала нужно вырыть яму, убрать лесную подстилку, обложить яму камнями, а ветки и дрова сложить к центру. Если яма будет слишком маленькая или не будет камней, то искры разлетятся по всему лесу, и будет пожар», - рассуждали школьники.
Лесники показали разные способы тушения огня при отсутствии воды.
Также лесники рассказали ребятам множество интересных случаев на работе, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии лесники провели туристический слёт
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В колонию приехал президент федерации самбо Бурятии
Сотрудники Курумканского лесхоза и лесничества провели для детей туристический слёт
В рамках «Недели безопасности» в Сужинской школе Иволгинского района прошло посвящение учащихся пятых классов в юные инспекторы движения
В Гидрометцентре проверили все приметы
Её повстречали ведущие популярного в начале 2000-х шоу «Реутов ТВ»
Движение будет ограничено с 1 по 2 октября
В полуфинале сыграют восемь команд
Вторая котельная в Муйском районе будет запущена в ближайшие дни
В соревнованиях приняли около 100 человек
Изменения будут действовать весь октябрь
В Бурятии продолжаются мероприятия в рамках «Недели безопасности»
Сегодня здесь открыли первый ресторан
Ламы Бурятии беспокоятся за состояние бурятского языка
В Сеуле известный бурятский режиссёр прошёл курс лечения таргетной химиотерапии и облучение радиацией
В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов из 7 команд