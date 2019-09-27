В рамках «Недели безопасности» в Сужинской школе Иволгинского района прошло посвящение учащихся пятых классов в юные инспекторы движения
Мероприятие началось с проверки сотрудниками ГИБДД у школьников знаний правил безопасного поведения на дороге. Ребята ответили на вопросы викторины «Знатоки ПДД» и поделились своими мыслями о важности соблюдения основ дорожной грамотности. Также они показали тематический творческий номер и произнесли клятву юного инспектора движения, сообщает УГИБДД по Бурятии.
В торжественной обстановке активистам ЮИДовского движения вручили удостоверения. Ребята отметили, что очень рады получению почетного права называться Юными инспекторами движения. Завершился праздник гимном отряда ЮИД.
По признанию школьников, они с нетерпением ждут участия в профилактических мероприятиях.
В Бурятии пятиклассников посвятили в юные инспекторы движения
Общество, Фото:
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