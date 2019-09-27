В Гидрометцентре проверили все приметы
Доверять можно только двум народным приметам, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.
По словам метеоролога, в Гидрометцентре проверили все приметы, которые якобы работают. И выяснили, что только две из них действительно имеют смысл для прогнозирования погоды, но только в краткосрочной перспективе. Так, как рассказал Вильфанд, если солнце красное во время захода, то следующий день действительно будет погожим, как и подмечали наши предки. А если небесное светило белесое, то будут дожди на следующий день.
Метеоролог объяснил, что цвет солнца зависит от наличия или отсутствия фронтального раздела, который разделяет воздушные массы, создавая оптический эффект.
Вторая работающая примета касается птиц. Если ласточки или любые другие птички летают низко, то это обычно к дождю. Вильфанд объяснил это следующим образом: когда влажность воздуха велика, то у мошкары намокают крылышки. Поэтому ласточки и вынуждены снижаться, чтобы питаться.
В целом сейчас синоптики могут с точностью до 99,9 процента предсказать погоду на три дня, уточняет ТАСС.
В Гидрометцентре назвали работающие народные приметы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В колонию приехал президент федерации самбо Бурятии
Сотрудники Курумканского лесхоза и лесничества провели для детей туристический слёт
В рамках «Недели безопасности» в Сужинской школе Иволгинского района прошло посвящение учащихся пятых классов в юные инспекторы движения
В Гидрометцентре проверили все приметы
Её повстречали ведущие популярного в начале 2000-х шоу «Реутов ТВ»
Движение будет ограничено с 1 по 2 октября
В полуфинале сыграют восемь команд
Вторая котельная в Муйском районе будет запущена в ближайшие дни
В соревнованиях приняли около 100 человек
Изменения будут действовать весь октябрь
В Бурятии продолжаются мероприятия в рамках «Недели безопасности»
Сегодня здесь открыли первый ресторан
Ламы Бурятии беспокоятся за состояние бурятского языка
В Сеуле известный бурятский режиссёр прошёл курс лечения таргетной химиотерапии и облучение радиацией
В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов из 7 команд