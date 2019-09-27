Юрию Дудю рассказали о беременной проститутке из Улан-Удэ

Её повстречали ведущие популярного в начале 2000-х шоу «Реутов ТВ»



26 сентября на YouTube-канале «вДудь», автором которого является журналист Юрий Дудь, вышло интервью с ведущими популярного в начале 2000-х шоу «Реутов ТВ».



Сергей Мезенцев и Владимир Маркони путешествовали на автомобиле по стране и в роли провинциальных журналистов брали интервью у обычных жителей России. Одним из самых запоминающихся моментов для юмористов стала встреча с беременной проституткой в Улан-Удэ.



По сценарию Илья Огурцов, под таким псевдонимом Сергей Мезенцев вёл шоу, вызвал проститутку. Ничего не подозревающая женщина должна была дать любовные советы о том, как вести себя в первую брачную ночь.



- Мы позвонили, договорились. Нам звонят, говорят: «Выходите». Я выхожу, мне страшно, я ничего не вижу. Мне говорят: «Какую выбираешь?». Там было три. Я смотрю, одна похожа на 12-летнюю, сразу нет, точно такая же вторая и там большое, в блёстках что-то. Я говорю: «Вот эту». Мы заходим, начинаем говорить и я такой думаю: «Пошучу про то, что она не в форме», а потом думаю: подождите. Это она не толстая, она беременная. На каком-то очень последнем месяце, - рассказал в интервью Сергей Мезенцев.



В дальнейшем разговоре выяснилось, что девушка находилась на шестом месяце беременности. Также оказалось, что у женщины лёгкого поведения есть молодой человек, он же отец ребёнка, имеются любовники и работа.

