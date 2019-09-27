Движение будет ограничено с 1 по 2 октября
На железнодорожном переезде в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии (5559 км ВСЖД) с 1 по 2 октября будут проводиться ремонтные работы.
Движение автотранспортных средств будет закрыто с 19:00 1 октября до 03:00 2 октября.
Проезд будет осуществляться через переезды 5549 км (с. Нюки) и 5563 км (с. Брянск).
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
В Селенгинске временно закроют переезд
Общество, Фото:
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