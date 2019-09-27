В Селенгинске временно закроют переезд

Движение будет ограничено с 1 по 2 октября



На железнодорожном переезде в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии (5559 км ВСЖД) с 1 по 2 октября будут проводиться ремонтные работы.



Движение автотранспортных средств будет закрыто с 19:00 1 октября до 03:00 2 октября.



Проезд будет осуществляться через переезды 5549 км (с. Нюки) и 5563 км (с. Брянск).



Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

