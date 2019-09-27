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В Улан-Удэ пробегут «Гонку сильнейших»

В Улан-Удэ пробегут «Гонку сильнейших»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На Верхней Берёзовке состоится чемпионат РБ по спортивному ориентированию

6 октября в Улан-Удэ на Верхней Берёзовке в районе Этнографического музея пройдёт чемпионат и первенство Республики Бурятия по спортивному ориентированию «Гонка сильнейших». Парад открытия состоится в 12:30. Старт соревнований будет дан в 13:00.

Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию «Кросс-классика». К участию в чемпионате допускаются мужчины и женщины (М-21, Ж-21) – 2000 г.р. и старше. К первенству РБ допускаются: девушки и юноши до 19 лет (Ж18, М18) – 2001-2002 г.р., до 17 лет (Ж16, М16) – 2003-2004 г.р., до 15 лет (Ж14, М14) – 2005-2006 г.р.; девочки и мальчики до 13 лет (Ж12, М12) – 2007 г.р. и младше; женщины и мужчины старшего возраста до 50 лет (Ж40, М40) – 1979-1970 г.р., до 60 лет (Ж50, М50) – 1969-1960 г.р., старше 60 лет (Ж60, М60) – 1961 г.р. и старше. Участники, впервые принимающие участие в соревнованиях, бегут в открытой группе (Open). Спортсмены по группам М12, Ж12 и Open участвуют в соревнованиях с заряженным мобильным телефоном и компасом. Участие всех спортсменов осуществляется только при наличии медицинской справки.

Как сообщают организаторы, в 16:00 пройдёт награждение победителей и призёров и закрытие соревнований. 
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