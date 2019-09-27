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В Бурятии устроили мастер-класс по изготовлению светоотражателей

В Бурятии устроили мастер-класс по изготовлению светоотражателей
Общество, 
В Бурятии продолжаются мероприятия в рамках «Недели безопасности»

Участниками очередной акции стали воспитанники детского сада Северобайкальска. Сотрудники ГИБДД и педагоги организовали для малышей профилактическое занятие «Будь заметным на дороге».

Урок дорожной безопасности начался с выступления инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения. Юные пешеходы узнали, что использование световозвращающих элементов на верхней одежде, сумках и вещах в темное время суток и в условиях непогоды делает человека более заметным на дороге и позволяет избежать дорожно-транспортного происшествия.

«Такие светоотражатели можно приобрести во многих магазинах, а можно изготовить своими руками», - отметила сотрудник ГИБДД.

Ребятам предложили принять участие в мастер-классе по изготовлению ярких аксессуаров. Используя специальные картонные заготовки, они вырезали фигурки осенних листьев и с удовольствием разместили их на рюкзаках.

Организаторы мастер-класса убеждены, что эксклюзивные световозвращатели, сделанные своими руками, не только будут радовать детей, но и, самое главное, сделают заметным юного пешехода при движении на улицах города.


мастер-класс световозвращатели
 
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