Центром притяжения Улан-Удэ хотят сделать улицу Соборная

Ко дню туризма на этой улице был организован концерт. Взрослые и детские творческие коллективы исполнили русские и бурятские народные песни. Также аниматоры подготовили развлекательную программу для жителей и гостей столицы.











Также мэр принял участие в открытие первого ресторана на Соборной. Блюда в нём будут готовиться по старым рецептам.















Соборная – одна из старейших улиц Улан-Удэ. В 18 веке её так назвали во время строительства Одигитриевского собора. В начале 19 переименовали в Почтамтскую, а после Революции – в Первомайскую. В конце 20 века улица была названа в честь оперного певца Лхасарана Линховоина. Историческое название улице вернули в 2016 году, в честь 350-летия Улан-Удэ.













