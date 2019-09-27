Центром притяжения Улан-Удэ хотят сделать улицу Соборная

27 сентября во всём мире празднуется день туризма. Это событие не обошло стороной и Улан-Удэ.
Для привлечения туристического потока в Улан-Удэ три года назад была сделана пешеходной и отреставрирована бывшая улица Линховоина. Она получила своё историческое название Соборная.
Ко дню туризма на этой улице был организован концерт. Взрослые и детские творческие коллективы исполнили русские и бурятские народные песни. Также аниматоры подготовили развлекательную программу для жителей и гостей столицы.
Концерт посетил и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
- Сегодня наша задача сделать улицу Соборная центром притяжения для туристов, для гостей нашего города, для нас горожан, чтобы можно было сюда прийти, отдохнуть, походить по лавкам, купить сувениры, отведать вкусности, - рассказал он.
Также мэр принял участие в открытие первого ресторана на Соборной. Блюда в нём будут готовиться по старым рецептам.
Соборная – одна из старейших улиц Улан-Удэ. В 18 веке её так назвали во время строительства Одигитриевского собора. В начале 19 переименовали в Почтамтскую, а после Революции – в Первомайскую. В конце 20 века улица была названа в честь оперного певца Лхасарана Линховоина. Историческое название улице вернули в 2016 году, в честь 350-летия Улан-Удэ.