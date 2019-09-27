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Забайкальские хирурги сражаются в спартакиаде

Забайкальские хирурги сражаются в спартакиаде
Общество,  Фото:pixabay.com
Спортивные соревнования проходят уже в седьмой раз

С 27 по 29 сентября в Шилкинском районе Забайкалья на территории реабилитационного центра «Шиванда» проходит VII спартакиада хирургов края.

В этом году участие в ней принимают 11 команд. Среди них – представители ведущих лечебных учреждений города Читы и районов региона.

Хирургам предстоит показать свою ловкость, мастерство, упорство и выносливость в состязаниях по лёгкой атлетике, гиревому спорту, дартсу, стрельбе из пневматической винтовки, шахматам, волейболу, перетягиванию каната, играм в городки, а также в конкурсе творческих номеров. К уже традиционным видам спорта добавятся соревнования по бадминтону (миксты) и стритболу. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Забайкальского края.
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