В Иркутской области вручены государственные и региональные награды

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Их получили десять человек



Торжественное награждение государственными наградами и наградами Иркутской области состоялось 27 сентября в правительстве региона. Десять человек получили их из рук губернатора Сергея Левченко. Среди награждённых работники образования, пищевой индустрии, промышленности, искусства и культуры, спорта, общественники.



Президентом РФ за заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» учителю русского языка и литературы гимназии имени В. А. Надькина г. Саянска Татьяне Труфановой. Благодарность российского президента объявлена учителю русского языка и литературы Загатуйской средней общеобразовательной школы Баяндаевского района Маргарите Буиновой. За заслуги в области пищевой индустрии и многолетнюю добросовестную работу присвоено почётное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации» аппаратчику термической обработки колбасных изделий мясоперерабатывающего комбината «Ангарский» Татьяне Поповой. За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявлена благодарность президента Российской Федерации директору центра культуры и досуга Иркутского государственного университета Татьяне Ромащенко.



Указом губернатора Иркутской области присвоено почётное звание «Заслуженный работник промышленности Иркутской области» директору государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области Евгению Курбатову. Знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью» награждены: заместитель председателя совета Иркутской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолий Лавыгин; заслуженный артист РСФСР, артист-вокалист, ведущий мастер сцены Иркутского областного музыкального театра имени Н. М. Загурского Виктор Лессовой; управляющая благотворительным фондом Тихомировых по реабилитации детей-инвалидов с помощью верховой езды Ольга Тихомирова; заслуженный тренер России Юрий Рыбин; председатель Иркутского областного совета «Ветераны строители БАМ» Василий Швайкин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



