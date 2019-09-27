В зону ограничения попадает часть улицы Комсомольской
3 октября в Улан-Удэ стартует чемпионат по боксу среди женщин, который продлится до 13 октября. Торжественное открытие состоится накануне в физкультурно-спортивном комплексе столицы Бурятии.
В связи с проведением торжественного открытия чемпионата 2 октября с 17:00 движение транспортных средств по улице Комсомольская (от пересечения с улицей Маяковского до пересечения с улицей Спортивная) будет ограничено. Автовладельцев просят заранее планировать пути объезда.
С 29 сентября по 13 октября въезд на территорию физкультурно-спортивного комплекса для частного автотранспорта будет закрыт. Места для парковки частного автотранспорта будут организованы на территории бывшей школы №40 и в парке имени С. Н. Орешкова. Об этом сообщает городской совет депутатов, ссылаясь на информацию комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.
В Улан-Удэ ограничат движение из-за чемпионата мира
Общество, Фото:
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