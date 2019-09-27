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Сангха России призвала бурят «незамедлительно» начать говорить на родном языке

Сангха России призвала бурят «незамедлительно» начать говорить на родном языке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ламы Бурятии беспокоятся за состояние бурятского языка

Дид Хамбо лама Дагба Очиров от имени Буддийской традиционной Сангхи России призвал бурятский народ «незамедлительно» начать говорить на бурятском языке. Своё обращение заместитель Хамбо Ламы опубликовал на странице группы «Дацан Сангха» в Facebook.

- Сегодня с ещё большей силой в нашем обществе зазвучал вопрос о сохранении родного языка. Данная проблема грозит для бурятского народа обернуться уже самой настоящей национальной катастрофой. Многолетние эмоциональные разговоры, беседы, споры, ссоры, осуждения, взаимные претензии, как на бытовом уровне, так и в публичном пространстве, равно как и проведение один раз в год государственного праздника бурятского языка, и даже выделение государством многих миллионов рублей не решило и не решает проблемы — ежегодно, по разным причинам, бурятский народ теряет немалое количество людей, владеющих родным языком и говорящих на нём, - отметил в своём обращении Дид Хамбо лама Дагба Очиров.

В своём обращении лама отметил, что идёт «процесс самоуничтожения народа через отказ от родного языка».

- Приняв главным средством общения, образования, всей своей жизнедеятельности неродной язык, человек постепенно, не замечая тонкого порабощения, уничтожает само семя национальной идентичности, со всеми вытекающими последствиями. Равнодушно наблюдать, опустив руки, не желая трудиться в познании и освоении родного языка, наблюдать за его гибелью — это эволюция или деградация нашего народа? – задаётся вопросом Дид Хамбо лама.

Беспокоясь за состоянием бурятского языка, Сангха России призвала «всех, кто не только называет себя бурятом, но и считает таковым», «незамедлительно, с сегодняшнего дня», начать говорить на родном языке, начиная с малых фраз, заменяя привычные слова на неродном языке родными - Сайн байна! Мэндээ! Амар мэндээ! Баярлаа! Баяртай! Сайн даа!

- И пусть точкой отсчёта станет день 30 сентября 2019 года, когда начинаются официальные торжества по случаю 17-летия пребывания Хамбо ламы Этигэлова рядом с нами, празднования 167-го года его жизни, 255-летия института Пандито Хамбо лам России. В этот день верующие Бурятии будут праздновать рождение на кяхтинской земле, на территории возрождённого Хилгантуйского дацана Дворца Будды Ваджрасаттвы, божества уничтожающего любую негативную карму, накопленную человеком. С этого дня, с 30 сентября 2019 года, каждый бурят, встречаясь с бурятом, начинаем говорить на родном бурятском языке! – призвал Дид Хамбо лама Дагба Очиров.

Как сообщал «Байкал-Daily», проблему по сохранению бурятского языка и культуры недавно поднял режиссёр Баир Дышенов. 24 сентября он опубликовал открытое письмо главе Бурятии с заявлением о «геноциде бурятского народа». Алексей Цыденов ответил на обвинения бурятского режиссёра в ответном письме также на своей личной странице.
Сангха бурятский язык
 
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