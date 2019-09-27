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Иркутская область будет сотрудничать с французской академией

Общество, 
Договор подпишут на грядущем Байкальском международном салоне образования

Крупномасштабное мероприятие с участием региональных и зарубежных партнёров – Байкальский международный салон образования пройдёт с 3 по 5 октября в Иркутске уже во второй раз. Основные экспозиции салона будут размещаться в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр». Ряд мероприятий салона состоится в «Байкал Бизнес центре».

Свое участие в салоне подтвердили эксперты из Индии, США, Германии, Франции, Монголии, Китая. В его рамках состоится подписание договора о сотрудничестве между министерством образования Иркутской области и Академией Гренобля (Франция).

Широко представят свои инновации 22 субъекта Российской Федерации: Москва и Санкт-Петербург, Башкортостан, Бурятия, Удмуртия, Красноярский, Пермский, Приморский, Алтайский края, Новосибирская, Кемеровская, Ростовская, Челябинская, Калужская, Свердловская, Томская, Оренбургская, Курганская, Тамбовская, Воронежская, Омская области и Республика Крым.

Уже сформирована обширная программа из шести кластеров: кластер «Высшее образование», кластер «Общее образование и оценка качества», кластер «Дошкольное образование», кластеры «Среднее образование» и «Профориентация» и кластер «Дополнительное образование, одарённые дети».

- На своих площадках мы покажем те направления, которые будут интересны далеко за пределами региона. Прежде всего, речь идёт о реализации национальных проектов, идеях по созданию научно-образовательных центров, школ Академии наук и другом. Мы готовы поделиться своим опытом не только с профессионалами, работающими в сфере просвещения, но и со всеми, кто интересуется изменением подходов в образовании. Сегодня речь идёт уже о формировании новой образовательной экосистемы. У нас есть множество увлекательных и интересных решений, мы имеем представление, как применить эти решения в конкретном городе, школе, классе, студенческой аудитории. Все инновации можно будет увидеть, обсудить, попробовать в применении и предложить свои идеи на площадке Байкальского международного салона образования, – отметила министр образования региона Валентина Перегудова .

В рамках салона будут работать различные дискуссионные площадки, стратегические сессии, семинары и круглые столы. Состоится детальный разговор о сущности, содержании и перспективах национального проекта «Образование» в Иркутской области и других регионах страны. Российские и зарубежные спикеры расскажут о новых подходах в решении сложных образовательных задач. Во второй день работы салона, 4 октября, у жителей Иркутской области будет возможность встретиться с представителями региональной власти, всеми министрами Иркутской области, курирующими социальный блок, и задать им вопросы на круглом столе «Разговор с властью». Третий день работы салона – это традиционно родительско-детский день. На нем будут представлены лучшие практики и инновации в работе с детьми.

- Поскольку это мероприятие запланировано на субботу, то его можно будет посетить вместе с детьми, поучаствовать в мастер-классах, тренингах, профессиональных пробах. 5 октября на салоне в День учителя состоится приём губернатором Иркутской области педагогов, вручение им грамот и благодарственных писем. Известно, какую роль сыграли педагоги в восстановлении, разрушенных наводнением школ и детских садов, как помогали восстанавливать помещения, забыв о своих проблемах, спасали библиотечные фонды, мебель, оборудование, – передаёт слова министра пресс-служба минобразования области.
образование минобраз салон министерство образования. Иркутская область
 
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