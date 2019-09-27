4 медали завоевали самбисты Иркутской области на «Кубке Сибири»

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

1 медаль они получили в боевом самбо и 3 – в спортивном



Спортсмены Иркутской области завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях по самбо «Кубок Сибири», которые с 23 по 26 сентября проходили в Новосибирске. В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены, имеющие спортивную подготовку не ниже кандидата в мастера спорта России.



В боевом самбо бронзовым призёром в весовой категории 82 кг стал ангарчанин Бурхонон Равшанов. Его тренером является Николай Ефимов.



В спортивном самбо в весе 74 кг победу одержал иркутянин Георгий Шемазашвили. Его тренеры – Юрий Журавлёв и Ирина Магура. Ещё один иркутский спортсмен Сергей Гуманюк занял третье место в весовой категории свыше 100 кг (тренеры – Игорь Кочкин и Андрей Никандров). Серебряную награду в весе 52 кг выиграла ангарчанка Дарья Ермакова. Она занимается у Натальи Карповой, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

