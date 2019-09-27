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Иркутские волейболистки стали призёрами всероссийских соревнований

Иркутские волейболистки стали призёрами всероссийских соревнований
Общество,  Фото:пресс-служба министерства спорта Иркутской области
Они заняли второе место, уступив первенство Тобольску

Команда детско-юношеской спортивной школы №5 города Иркутска заняла второе место на всероссийских соревнованиях по волейболу среди девушек 2007-2008 годов рождения «Кубок дружбы 2019». Турнир, в котором приняли участие 16 команд, проходил с 19 по 22 сентября в Новосибирске.

В четвертьфинале иркутянки обыграли тюменскую команду «ДЮСШ №1» со счётом 2:1. В полуфинале иркутская ДЮСШ №5 выиграла со счетом 2:1 у новосибирской команды «ЦИВС». В финале иркутские волейболистки встретились со спортсменками из тобольской ДЮСШ №2 и уступили со счётом 2:0.

По итогам игр иркутские спортсменки стали вторыми. Первое место заняла тобольская команда «ДЮСШ №2». На третьем месте – томская команда «ДЮСШ №2». Тренером иркутянок является Ирина Паламарчук, сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
спорт волейбол Иркутск всероссийские соревнования
 
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