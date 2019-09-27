Пострадавшим при взрыве в Ангарске выплатят матпомощь

Возможно, жителей подъезда расселят в новое жильё
В Ангарске выплатят материальную помощь из муниципального бюджета пострадавшим при взрыве бытового газа в ночь с 14 на 15 сентября. Такое решение принял мэр города Сергей Петров и поручил специалистам подготовить соответствующее постановление. Это прозвучало вчера на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвящённой ликвидации последствий взрыва в одном из подъездов дома №17 в восьмом микрорайоне Ангарска.
Всем пострадавшим жителям, прописанным в подъезде, будет выплачено по 10 тысяч рублей. Тем, кто частично утратил имущество, будет оказана помощь в размере 50 тысяч рублей на одного прописанного. Для тех, у кого произошла полная утрата имущества, сумма составит 100 тысяч рублей. Уполномоченным органом по выплатам компенсаций определено управление социальной защиты населения, которое расположено в 18 микрорайоне. Выплаты планируется начать со следующей недели.
Кроме того, администрация округа готовит пакет документов в правительство Иркутской области с тем, чтобы дополнительные аналогичные выплаты пострадавшие получили также из регионального бюджета.
В настоящий момент пять семей проживают в резервных муниципальных квартирах, остальные предпочли расселиться у родственников.
В подъезде, повреждённом взрывом, будут проведены аварийно-восстановительные работы, так как часть конструкций потеряла несущую способность. В настоящий момент на месте происшествия задействована специализированная организация, которая имеет лицензию на выполнение данного вида работ. В помещениях, оказавшихся в эпицентре взрыва, в ближайшее время будут установлены временные подпорки для последующего восстановления несущих конструкций до нормативного состояния. Средства выделены из резервного фонда администрации Ангарского городского округа. Кроме того, администрация готовит обращение в региональное правительство с просьбой оказать материальную поддержку в восстановлении подъезда.
Ход работ поручено возглавить заместителю мэра округа Андрею Сафронову. Предварительно будет проведено инструментальное обследование конструкций, а также всех коммуникаций.
Как было озвучено на встрече с жителями, которую в этот же день провели заместители мэра Михаил Головков и Андрей Сафронов, рассматривается и возможность демонтажа повреждённого подъезда с расселением собственников в новое жильё. Так как это не входит в полномочия муниципалитета, соответствующее обращение будет направлено региональным властям.
А пока решён вопрос о том, что собственники не будут платить за коммунальные услуги до момента возвращения в свои квартиры. Администрация обратилась с этим в Ангарскгоргаз, Ангарские электрические сети, Водоканал. Оплата за отопление не будет начисляться для двух квартир, в которых оно сегодня отсутствует. По остальным квартирам плата будет начислена, так как подъезд обогревается. Однако достигнута договорённость, и собственники получат возмещение этих затрат. Также прорабатывается вопрос о приостановлении начисления платы за вывоз мусора и взносов за капитальный ремонт, сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа.
Пострадавшим при взрыве в Ангарске выплатят матпомощь
Общество, Фото:
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