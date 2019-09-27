Мероприятие приурочено ко Дню пожилого человека
Сегодня, 27 сентября, в Этнографическом музее народов Забайкалья пройдёт заключительная игра «Нам года не беда, коль душа молода». Праздник приурочен ко Дню пожилого человека.
Организатором квеста выступает бурятская организация Союза пенсионеров России, подобные игры с июня прошли в каждом районе республики.
Сегодня на квест-площадке встретятся 7 команд города Улан-Удэ. Все участники - представители старшего поколения - ветераны пенсионной системы, активисты Союза пенсионеров России будут бороться за призовые места.
- В ходе соревнований пенсионерам предстоит пройти на время 10 этапов, включающих в себя различные задания. Это вопросы на знание истории Бурятии и Улан-Удэ, ребусы, испытания на ловкость и смекалку, и даже поиск клада. Это будет очень красочное и массовое мероприятие для старшего поколения, которое на долгое время запомнится всем участникам проекта «Нам года не беда, коль душа молода», - сообщили в пресс-службе ОПФР по Бурятии.
Проект реализован в республике при поддержке Фонда президентских инициатив. Начало игры в 14.00 ч.
В Улан-Удэ устроят квест для пенсионеров
Общество, Фото:
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