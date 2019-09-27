Ангарск станет основной площадкой Дня ходьбы в Иркутской области

Всероссийский день ходьбы пройдёт в городе 5 октября



Ангарск вновь станет основной площадкой для проведения Всероссийского дня ходьбы на территории Иркутской области. Вопросы проведения спортивного праздника обсудили 26 сентября на оргкомитете в администрации городского округа.



Присоединиться к массовым мероприятиям приглашаются все желающие вне зависимости от возраста. Сбор участников дня ходьбы состоится 5 октября в 10:00 на улице Ленина (площадка перед шпилем).



В 11:00 пройдёт торжественное открытие мероприятия и начнётся фитнес-разминка, затем – построение. В 11:20 участники стартуют и идут по специально маркированному маршруту длиной два километра: по улице Ленина до Аллеи любви и в обратном направлении.



- После финиша, ориентировочно в 11:40, состоится награждение участников сувенирной продукцией и вручение наград за победу в номинациях, например, за самую массовую команду, – рассказала начальник управления по физической культуре и спорту Ирина Неверова.



С 12:00 в парке имени 10-летия Ангарска – фестиваль скандинавской ходьбы «Марафон северной ходьбы», в рамках которого определятся победители в абсолютном и командном первенствах на дистанции три километра.



Традиционно в дне ходьбы принимают участие более тысячи ангарчан, в том числе школьники, воспитанники спортивных школ, студенты, ветераны, работники предприятий и организаций, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

