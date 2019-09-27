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В Бурятии с начала года появилось более 500 контрактников

В Бурятии с начала года появилось более 500 контрактников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Изъявили желание служить по контракту около тысячи человек

В Улан-Удэ специалисты пункта отбора граждан на военную службу по контракту Восточного военного округа с начала текущего года способствовали направлению в войска объединения более 500 военнослужащих. Всего в Бурятии с начала года было подано и рассмотрено около тысячи заявлений мужчин, желающих проходить военную службу по контракту.

Всего в этом году планируется набрать более тысячи граждан из числа военнослужащих запаса, из них около 700 имеющих специальности, востребованные в вооруженных силах.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к кандидатам, первые три месяца кандидат на контракт будет находиться на испытательном сроке. В случае успешного прохождения курсов интенсивной общевойсковой подготовки и по окончании испытательного срока военнослужащие остаются для дальнейшего прохождения службы.

Помимо этого, в связи с поправкой в законе, военнослужащие, имеющие средне - специальное и высшее образование, имеют право заключить контракт с министерством обороны России без прохождения службы по призыву

Также уже более 50 женщин выразили желание проходить военную службу по контракту в соединениях и воинских частях округа. Женщины-военнослужащие направляются, как правило, на должности медицинского персонала, в состав подразделений связи и войск противовоздушной обороны.

К исполнению своих служебных обязанностей женщины приступают после успешного окончания курсов интенсивной общевойсковой подготовки, которые организованы на базе учебных центров округа в Забайкалье и Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

военнослужащие
 
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