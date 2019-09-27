В акции приняли участие более 300 школьников Курумканского района
В Бурятии сотрудники Курумканского лесхоза и лесничества провели для детей туристический слёт. Более 300 школьников Курумканского района отправились вместе с лесниками в лес.
Ребята собрались на тренировочной полянке, где их разделили на несколько команд. Лесники научили детей определять стороны света в лесу по компасу и природным объектам: мху, муравейникам и коре на деревьях. Ребята научились правильно сооружать кострища и готовить еду на костре.
Также были показаны разные способы тушения огня при отсутствии воды. За кружечкой горячего чая дети узнали о благородной профессии лесника, повторили правила пожарной безопасности в лесах. Помимо этого, ребятам рассказали множество интересных случаев на работе.
- Мы теперь о лесе вообще всё знаем, теперь хоть жить в лес уходи, не пропадём, – делятся впечатлениями мальчишки.
Как сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства, мероприятия с детьми проводятся в рамках акции «Живи, лес!». Всероссийская акция призвана привлечь силы общества к большому делу – сохранению и приумножению лесных богатств.
На севере Бурятии лесники провели туристический слёт
Общество, Фото:
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