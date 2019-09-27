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В Бурятии «боевиков» уничтожили шквальным огнём артиллерии. Видео

В Бурятии «боевиков» уничтожили шквальным огнём артиллерии. Видео
Общество, 
На полигоне Бурдуны состоялись масштабные боевые стрельбы артиллерии

В Бурятии на полигоне Бурдуны в рамках основного этапа полевого лагерного сбора артиллерийского соединения состоялись масштабные боевые стрельбы артиллерии. В ходе стрельб отработали 11 огневых задач, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Одной из особенностей стала отработка ведения контрбатарейной стрельбы с огневых позиций по аналогично расположенным огневым средствам артиллерии противника и разведывательных артиллерийских батарей.



Сперва беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» обнаруживали местоположение «боевиков» и передавали их координаты на командный пункт дивизиона.

- Мишени, имитирующие командные пункты, артиллерийские, реактивные, минометные батареи, взводные опорные пункты условного противника уничтожались и подавлялись залпами из самоходных гаубиц «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Ураган». Затем подразделения совершали противоогневой манёвр и перемещались на запасные огневые позиции, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Также в рамках тренировок активно применялись контрбатарейные радиолокационные станции «Зоопарк». Они определяли траектории полёта снарядов и обеспечивали командование точными координатами позиций артиллерии условного противника.

Беспилотники и радарные методы обнаружения целей позволяли с точностью до метра определять местонахождение артиллерийских батарей условного противника и оперативно их подавлять.

Помимо этого, противотанковые управляемые ракеты «Конкурс», уничтожили усиленные бронёй танки условного противника.

В полевом выходе артиллерийского соединения принимало участие свыше 500 военнослужащих, задействовано более 100 артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

- В рамках проведения учения сегодня батарея была поднята по тревоге, совершила марш в район огневых позиций. Далее батарея была развёрнута в боевой порядок. Батарея уничтожила цели, имитирующие живую силу противника, на расстоянии более девяти тысяч метров, - рассказал командир второй реактивной артиллерийской батареи артиллерийского соединения ВВО, капитан Геннадий Сомов.



военнослужащие учения
 
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