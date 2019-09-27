Регионального оператора и местные власти обязаны ликвидировать её до ноября
Активисты ОНФ в Бурятии обратились в Роспотребнадзор по поводу уборки свалки около жилых домов в селе Баргузин.
Общественники обнаружили навалы отходов во время рейдов и отправили запрос в контролирующие органы. Сотрудники Роспотребнадзора выехали на место и подтвердили факт захламления твёрдыми коммунальными отходами земельных участков, прилегающих к многоквартирным домам по улицам Гагарина и Кабашова, сообщает пресс-служба ОНФ Бурятии.
- Ведомство направило письма в администрацию сельского поселения Баргузинское и регионального оператора ООО «Экоальянс», чтобы были приняты меры для ликвидации несанкционированных свалок до ноября текущего года, – отметил член регионального штаба ОНФ Анатолий Мухамедчин.
Если отходы не уберут в добровольном порядке, ведомство будет решать вопрос через суд.
В селе Баргузин около жилых домов нашли свалку
Общество, Фото:
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