В селе Баргузин около жилых домов нашли свалку

Регионального оператора и местные власти обязаны ликвидировать её до ноября



Активисты ОНФ в Бурятии обратились в Роспотребнадзор по поводу уборки свалки около жилых домов в селе Баргузин.



Общественники обнаружили навалы отходов во время рейдов и отправили запрос в контролирующие органы. Сотрудники Роспотребнадзора выехали на место и подтвердили факт захламления твёрдыми коммунальными отходами земельных участков, прилегающих к многоквартирным домам по улицам Гагарина и Кабашова, сообщает пресс-служба ОНФ Бурятии.



- Ведомство направило письма в администрацию сельского поселения Баргузинское и регионального оператора ООО «Экоальянс», чтобы были приняты меры для ликвидации несанкционированных свалок до ноября текущего года, – отметил член регионального штаба ОНФ Анатолий Мухамедчин.



Если отходы не уберут в добровольном порядке, ведомство будет решать вопрос через суд.

