Улан-удэнцев просят везти собак с хриплым лаем к врачу

Последний случай бешенства человека в столице Бурятии был зафиксирован в 1963 году
Бешенство – острая вирусная инфекция, входит в первую пятерку наиболее опасных болезней, общих для человека и животных. В настоящее время бешенство зарегистрировано в 113 странах мира, ежегодно отмечается около 60 тыс. случаев бешенства у животных и 1700 у людей.
В России ежегодно от него погибают от полутора до двух с половиной тысяч животных. За антирабической помощью после укуса каждый год обращаются около 400 тысяч человек. Ежегодный экономический ущерб по стране составляет не менее 450-460 млн. рублей.
Опасность в основном исходит от диких плотоядных животных и лис. Дикие животные заражают бродячих кошек и собак, а те - домашних животных и людей. Вирус передается через укус или ослюнение больным животным, а также через предметы, загрязнённые слюной больного.
- Последний случай бешенства человека в Улан-Удэ был зафиксирован в мае 1963 года в посёлке Аршан по ул. Брестской. Последний случай бешенства собак по городу был в 1964 году также в посёлке Аршан, - сообщили в управлении по информационной политике города.
Клинические признаки заболевания появляются не сразу после укуса, а через различные сроки. Чем ближе место укуса к головному мозгу, тем короче этот срок. В среднем от нескольких дней до 6 месяцев.
Бешенство у животных может проявляться в буйной или тихой форме. Если ваша собака стала скучной, прячется, отказывается от обычного корма, но грызет несъедобные предметы, стала хрипло лаять и с трудом глотать – не ставьте диагноз сами, немедленно обращайтесь к ветеринарному врачу. Подъём заболеваемости чаще наблюдается весной, в период гона у лисиц и собак. Контакт человека с природными очагами бешенства чаще происходит в летнее время.
Программа профилактики бешенства предусматривает соблюдение правил содержания собак и кошек.
- Администрацией Улан-Удэ принято постановление №95 от 07.03.2001 «О мерах по предупреждению заболевания животных и людей бешенством», где утверждены данные правила. Главная обязанность владельцев животных – ежегодная вакцинация собак и кошек с трёхмесячного возраста. Прививайте ваших животных перед сезоном охоты, перед выставками, поездками в другие регионы. Вакцинацию нужно делать заранее, за 21 день, чтобы иммунитет к нужному моменту успел выработаться, - сообщили в управлении по информационной политике города.
Человек, покусанный или поцарапанный диким или домашним животным, обязан немедленно обратиться в травмпункт или к врачу-рабиологу, в поликлинику № 1 (ул. Коммунистическая). При покусах людей животные берутся под наблюдение государственной ветеринарной службы на 10 дней. Если покусано ваше животное, окажите ему первую помощь, и, если оно не привито против бешенства, немедленно доставьте в ветеринарную станцию для вынужденной вакцинации (в течение 48 часов с момента покуса) и наблюдения.
Самым лучшим способом оградить себя и своих близких от страшного недуга является ежегодная вакцинация питомцев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в сентябре 2018 года в микрорайоне Зверосовхоз местный житель обнаружил в своём гараже бешеную лисицу. Он тут же запер её и вызвал ветеринаров. По счастливой случайности не пострадали ни сам улан-удэнец, ни его домашние животные. Из-за бешеной лисы в Улан-Удэ был объявлен режим повышенной готовности.
Домашних животных можно вакцинировать по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Зои Космодемьянской, 12. Тел. 43-79-71
Улан-удэнцев просят везти собак с хриплым лаем к врачу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Регионального оператора и местные власти обязаны ликвидировать её до ноября
Последний случай бешенства человека в столице Бурятии был зафиксирован в 1963 году
С Ильёй Варламовым встретился улан-удэнец, поехавший в кругосветку на велосипеде
Правительство России изменило противопожарные нормы
К этой дате коллектив даст концерт в социально-культурном центре «Кристалл»
Комитет городского хозяйства проведёт выборочную проверку новых хозяев собак
Количество предложений для воспитателей на рынке труда Бурятии растёт
Темпы уборки зерновых и зернобобовых культур сейчас на уровне прошлого года
Работы по поиску без вести пропавших воинов РККА велись на правом берегу Халхин-Гола
Температура днём 12-14 тепла
В состязаниях приняли участие гости из Монголии
В ней будут участвовать почти 200 юных спортсменов
Очередная 14-я эстафета, посвящённая памяти декана спортфака Читинского пединститута Алексея Грабаря, состоится в Забайкалье
В его рамках состоится фестиваль чувашского пива
В Бурятии прошёл слёт, посвящённый профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних