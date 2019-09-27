Посетителям предложат товары народного промысла и сельскохозяйственную продукцию
28 сентября в Чите на территории торгово-развлекательного центра «Макси» в рамках традиционного праздника «Золотая осень» состоится краевая агропромышленная выставка-ярмарка «Произведено в Забайкалье – 2019». Начало работы выставки-ярмарки – в 10:00.
Среди её участников – сельхозпроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, фермеры и владельцы подсобных хозяйств региона. Во время работы выставки-ярмарки читинцам и гостям города будут предложены товары народного промысла, садовый инвентарь, саженцы, сельскохозяйственная продукция: овощи, картофель, мясо, рыба, мёд, орехи, ягоды и многое другое.
Краевая агропромышленная выставка-ярмарка «Произведено в Забайкалье» ежегодно проводится в преддверии профессионального праздника Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 13:00 состоится награждение победителей среди товаропроизводителей, достигших наиболее высоких результатов при уборке урожая. Конкурс проводится в номинациях: «Лучший муниципальный район», «Лучшее коллективное хозяйство», «Лучшее крестьянско-фермерское хозяйство», «Лучшее подворье». Также традиционно будут названы лидеры среди предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, предприятий общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
В Чите пройдёт выставка-ярмарка «Произведено в Забайкалье»
Общество, Фото:
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