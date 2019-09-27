 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Сентября

26 Сентября

Популярное

В Чите пройдёт выставка-ярмарка «Произведено в Забайкалье»

В Чите пройдёт выставка-ярмарка «Произведено в Забайкалье»
Общество,  Фото:pixabay.com
Посетителям предложат товары народного промысла и сельскохозяйственную продукцию

28 сентября в Чите на территории торгово-развлекательного центра «Макси» в рамках традиционного праздника «Золотая осень» состоится краевая агропромышленная выставка-ярмарка «Произведено в Забайкалье – 2019». Начало работы выставки-ярмарки – в 10:00.

Среди её участников – сельхозпроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, фермеры и владельцы подсобных хозяйств региона. Во время работы выставки-ярмарки читинцам и гостям города будут предложены товары народного промысла, садовый инвентарь, саженцы, сельскохозяйственная продукция: овощи, картофель, мясо, рыба, мёд, орехи, ягоды и многое другое.

Краевая агропромышленная выставка-ярмарка «Произведено в Забайкалье» ежегодно проводится в преддверии профессионального праздника Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 13:00 состоится награждение победителей среди товаропроизводителей, достигших наиболее высоких результатов при уборке урожая. Конкурс проводится в номинациях: «Лучший муниципальный район», «Лучшее коллективное хозяйство», «Лучшее крестьянско-фермерское хозяйство», «Лучшее подворье». Также традиционно будут названы лидеры среди предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, предприятий общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
выставка ярмарка сельхозпроизводители сельскохозяйственная продукция агропромышленный комплекс Забайкальский край Чита
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Иркутская область будет сотрудничать с французской академией
Общество, 27.09.2019
Договор подпишут на грядущем Байкальском международном салоне образования
Забайкальские хирурги сражаются в спартакиаде
Забайкальские хирурги сражаются в спартакиаде
Общество, 27.09.2019
Спортивные соревнования проходят уже в седьмой раз
4 медали завоевали самбисты Иркутской области на «Кубке Сибири»
4 медали завоевали самбисты Иркутской области на «Кубке Сибири»
Общество, 27.09.2019
1 медаль они получили в боевом самбо и 3 – в спортивном
В Чите пройдёт выставка-ярмарка «Произведено в Забайкалье»
В Чите пройдёт выставка-ярмарка «Произведено в Забайкалье»
Общество, 27.09.2019
Посетителям предложат товары народного промысла и сельскохозяйственную продукцию
Ангарск станет основной площадкой Дня ходьбы в Иркутской области
Ангарск станет основной площадкой Дня ходьбы в Иркутской области
Общество, 27.09.2019
Всероссийский день ходьбы пройдёт в городе 5 октября
На севере Бурятии лесники провели туристический слёт
На севере Бурятии лесники провели туристический слёт
Общество, 27.09.2019
В акции приняли участие более 300 школьников Курумканского района
В Улан-Удэ ограничат движение из-за чемпионата мира
В Улан-Удэ ограничат движение из-за чемпионата мира
Общество, 27.09.2019
В зону ограничения попадает часть улицы Комсомольской
Пострадавшим при взрыве в Ангарске выплатят матпомощь
Пострадавшим при взрыве в Ангарске выплатят матпомощь
Общество, 27.09.2019
Возможно, жителей подъезда расселят в новое жильё
На выходных в Бурятии будут заморозки
На выходных в Бурятии будут заморозки
Общество, 27.09.2019
Мокрый снег и заморозки ожидаются на выходных в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии
В Бурятии нашли большое количество древних насекомых
В Бурятии нашли большое количество древних насекомых
Общество, 27.09.2019
Эти насекомые жили 145–125 миллионов лет назад
В Улан-Удэ прошла спартакиада среди осуждённых женщин
В Улан-Удэ прошла спартакиада среди осуждённых женщин
Общество, 27.09.2019
В исправительной колонии №7 для женщин прошла спартакиада
В Улан-Удэ школьники идут до остановки 1,5 километра
В Улан-Удэ школьники идут до остановки 1,5 километра
Общество, 27.09.2019
Вопрос подвоза школьников из СНТ «Пищевик» никак не решается
Улан-удэнскую колонию посетила федерация самбо
Улан-удэнскую колонию посетила федерация самбо
Общество, 27.09.2019
В колонию приехал президент федерации самбо Бурятии

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^