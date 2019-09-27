К этой дате коллектив даст концерт в социально-культурном центре «Кристалл»
Сегодня во второй половине в социально-культурном центре «Кристалл» состоится концерт народного духового ретро-медь оркестра «Дивертисмент». Праздник приурочен к 55-летию оркестра, а также к международному дню пожилого человека и дню добра и уважения, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Кроме оркестра, в музыкальном вечере примут участие и другие творческие коллективы СКЦ «Кристалл»: народный хор ветеранов «Стекольские сударушки», вокальная группа «Камертон», образцовая хореографическая студия «Ирис», вокально-эстрадная студия «Октава».
Зрителей ждут любимые песни, звуки духового оркестра и музыкальные номера детских творческих коллективов.
Улан-удэнский оркестр «Дивертисмент» отмечает 55-летие
Общество, Фото:
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