Комитет городского хозяйства проведёт выборочную проверку новых хозяев собак
С окончанием дачного сезона в Улан-Удэ увеличивается число безнадзорных животных. Безответственные горожане попросту выбрасывают за ненадобностью собак, которые верно служили им, защищали дачи летом. Животные пополняют армию бездомных, сообщает управление по информационной политике города.
Тему брошенных собак обсудили на совещании под председательством и.о. заместителя мэра – председателя комитета городского хозяйства Александра Тюрюханова.
- Весной и летом граждане охотно берут щенков, собак из пункта передержки. В неделю до 70 особей забирали. Сейчас люди собак почти не забирают, - пояснил директор ООО «ЦАСС» Владимир Галсанов.
При выдаче собак в заявлении указываются данные новых хозяев. По закону они теперь должны провести необходимые процедуры – вакцинация, чипирование или приобретение идентификационного брелка, оформление паспорта и другое.
Сотрудники комитета городского хозяйства проведут выборочную проверку этих данных на предмет, проживает ли животное до сих пор с новым хозяином.
Полномочия по регулированию численности безнадзорных животных не относятся к городским властям, контроль осуществляет управление ветеринарии, но ведётся совместная работа.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно с мэрии Улан-Удэ взыскали 25 тысяч рублей за укушенного бродячей собакой ребёнка.
Улан-удэнцы выбрасывают собак, которых брали на лето
Общество, Фото:
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