 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Сентября

26 Сентября

Популярное

Улан-удэнцы выбрасывают собак, которых брали на лето

Улан-удэнцы выбрасывают собак, которых брали на лето
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Комитет городского хозяйства проведёт выборочную проверку новых хозяев собак

С окончанием дачного сезона в Улан-Удэ увеличивается число безнадзорных животных. Безответственные горожане попросту выбрасывают за ненадобностью собак, которые верно служили им, защищали дачи летом. Животные пополняют армию бездомных, сообщает управление по информационной политике города.

Тему брошенных собак обсудили на совещании под председательством и.о. заместителя мэра – председателя комитета городского хозяйства Александра Тюрюханова.

- Весной и летом граждане охотно берут щенков, собак из пункта передержки. В неделю до 70 особей забирали. Сейчас люди собак почти не забирают, - пояснил директор ООО «ЦАСС» Владимир Галсанов.

При выдаче собак в заявлении указываются данные новых хозяев. По закону они теперь должны провести необходимые процедуры – вакцинация, чипирование или приобретение идентификационного брелка, оформление паспорта и другое.

Сотрудники комитета городского хозяйства проведут выборочную проверку этих данных на предмет, проживает ли животное до сих пор с новым хозяином.

Полномочия по регулированию численности безнадзорных животных не относятся к городским властям, контроль осуществляет управление ветеринарии, но ведётся совместная работа.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно с мэрии Улан-Удэ взыскали 25 тысяч рублей за укушенного бродячей собакой ребёнка.



собаки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии 3% среди ищущих работу воспитателя – мужчины
В Бурятии 3% среди ищущих работу воспитателя – мужчины
Общество, 27.09.2019
Количество предложений для воспитателей на рынке труда Бурятии растёт
В Иркутской области убрано 53% зерновых культур
В Иркутской области убрано 53% зерновых культур
Общество, 27.09.2019
Темпы уборки зерновых и зернобобовых культур сейчас на уровне прошлого года
В Монголии поисковики отряда «Рысь» перезахоронили красноармейца
В Монголии поисковики отряда «Рысь» перезахоронили красноармейца
Общество, 27.09.2019
Работы по поиску без вести пропавших воинов РККА велись на правом берегу Халхин-Гола

В Улан-Удэ ожидаются дождь, мокрый снег
В Улан-Удэ ожидаются дождь, мокрый снег
Общество, 27.09.2019
Температура днём 12-14 тепла
В Забайкалье прошли международные соревнования лесников
В Забайкалье прошли международные соревнования лесников
Общество, 26.09.2019
В состязаниях приняли участие гости из Монголии
В Иркутской области пройдёт спартакиада детей-сирот
В Иркутской области пройдёт спартакиада детей-сирот
Общество, 26.09.2019
В ней будут участвовать почти 200 юных спортсменов
В Чите пробегут традиционную лёгкоатлетическую эстафету
В Чите пробегут традиционную лёгкоатлетическую эстафету
Общество, 26.09.2019
Очередная 14-я эстафета, посвящённая памяти декана спортфака Читинского пединститута Алексея Грабаря, состоится в Забайкалье
В Иркутской области отметят чувашский праздник осени
В Иркутской области отметят чувашский праздник осени
Общество, 26.09.2019
В его рамках состоится фестиваль чувашского пива
Первый республиканский слёт «Мы в будущее» выиграл Иволгинск
Первый республиканский слёт «Мы в будущее» выиграл Иволгинск
Общество, 26.09.2019
В Бурятии прошёл слёт, посвящённый профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
В Иркутской области пройдёт крупнейшая за Уралом школьная олимпиада
В Иркутской области пройдёт крупнейшая за Уралом школьная олимпиада
Общество, 26.09.2019
Победители смогут учиться в новосибирском Академгородке
Забайкальские туристы преодолеют «Дистанцию пешеходную»
Забайкальские туристы преодолеют «Дистанцию пешеходную»
Общество, 26.09.2019
В Чите пройдёт первенство по спортивному туризму
Забайкалье приобщится к якутской культуре
Забайкалье приобщится к якутской культуре
Общество, 26.09.2019
В кинотеатрах края покажут фильмы якутских режиссёров
В Кяхте прошла казачья спартакиада
В Кяхте прошла казачья спартакиада
Общество, 26.09.2019
Победу среди допризывной молодёжи одержала команда кяхтинской школы №1
В Чите для пожилых проведут фестиваль здоровья
В Чите для пожилых проведут фестиваль здоровья
Общество, 26.09.2019
Также в этот день состоится акция «Всероссийский день ходьбы»
Мемориал жертв репрессий в Иркутске будет готов в 2020 году
Мемориал жертв репрессий в Иркутске будет готов в 2020 году
Общество, 26.09.2019
Работы были приостановлены из-за согласования проекта с Росавиацией

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^