В Бурятии 3% среди ищущих работу воспитателя – мужчины

Количество предложений для воспитателей на рынке труда Бурятии растёт



Ко Дню воспитателя, который отмечается 27 сентября, аналитики HeadHunter выяснили, насколько в Бурятии востребованы подобные специалисты, и сколько им готовы платить работодатели.



В Бурятии этот праздник является профессиональным более чем для 200 соискателей. Примечательно, что 97% из них женщины и лишь 3% - мужчины.



На сегодняшний день 42% имеют опыт работы воспитателем более 6 лет, 12% занимаются воспитательными работами от 3 до 6 лет, 13% - от 1 года до 3 лет и еще 31% пока не имеют опыта работы.



Помимо таких популярных навыков, как грамотная речь, организаторские способности, работа в команде, соискатели отмечают у себя еще и любовь к детям, умение быстро находить общий язык с окружающими, а также умение выходить из стрессовых ситуаций.



По сравнению с прошлым годом количество предложений для воспитателей на рынке труда Бурятии выросло почти в 1,5 раза, а число соискателей увеличилось более, чем в 2 раза.



Средние зарплатные ожидания воспитателей - 24 000 рублей. Эта цифра почти совпадает со средней предлагаемой заработной платой, которая равна 25 000 рублей.



- Какие качества хотели бы видеть работодатели у воспитателей? Чаще всего в описании вакансии встречается требование о любви к детям, что логично для данной профессии. Кроме этого, работодатели хотели бы кандидатов ответственных, чистоплотных, с творческим подходом к задачам, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по ФО.



