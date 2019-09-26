В Улан-Удэ потренируются ликвидации наводнения на Левом берегу

С 1 по 2 октября пройдёт всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне (ГО)



Данная тренировка проходит ежегодно по всей стране и в этом году приурочена 87-й годовщине со дня образования ГО, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



В этом году будет отработана ситуация, связанная с затоплением левобережной части столицы Бурятии. Все мероприятия развернутся на острове Комсомольский, будет задействовано около 100 человек и 20 единиц техники.



На практике будет проводиться эвакуация пострадавших через водную преграду, оказание медицинской помощи. Также запланирована работа тяжёлой техники по отсыпке гравием пониженных участков местности, откачка грунтовых вод, гидрометеорологическое наблюдение.



Развернут подвижной пункта питания в полевых условиях и пункт временного размещения населения в детском оздоровительном лагере. Планируется применение беспилотных авиационных систем.



Заместитель начальника управления гражданской защиты Сергей Петров обратился к жителям региона с просьбой соблюдать спокойствие: «Данная тренировка не повлияет на жизнедеятельность населения».



1 октября по всей стране стартует Месячник гражданской обороны, направленный на обучение населения. В пожарно-спасательных подразделениях пройдут Дни открытых дверей, а в общеобразовательных учреждениях - открытые уроки по основам безопасности.



