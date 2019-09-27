Температура днём 12-14 тепла
По данным Бурятского Гидрометцентра, 27 сентября по республике: ночью местами, днём на большей части территории осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём порывы до 15-24 м/с. Температура ночью 4-9 тепла, местами 0-5 мороза, днём 7-13, местами до 18 тепла.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный 5-10, днём порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 5-7, днём 12-14 тепла.
В Улан-Удэ ожидаются дождь, мокрый снег
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