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В Бурятии работники комиссий по делам несовершеннолетних не выдерживают напряжения

В Бурятии работники комиссий по делам несовершеннолетних не выдерживают напряжения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии зафиксирован рост подростковой преступности

В Бурятии увеличат штаты комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Законопроект был принят сегодня на сессии Народного Хурала.

- Разработка данного законопроекта обусловлена тем, что текущие нормативы численности штатных специалистов комиссий по делам несовершеннолетних в городских округах и муниципальных районах Бурятии не соответствуют объёму работ, возложенному на комиссии. К примеру, за последние пять лет на 20% возросло количество протоколов об административных правонарушениях, поступивших в комиссии. В два раза увеличилось количество родителей, привлечённых по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению детей, - сообщил зампред правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов.

За последние пять лет увеличилось на 37% количество поступивших в комиссии запросов, обращений, документов (с 11,4 тысяч в 2013 г. до 18 тысяч в 2018 г.). В 9 раз выросло количество постановлений, вынесенных комиссиями по общепрофилактическим вопросам и организации индивидуально-профилактической работы с детьми и семьями (с 530 до 4910).

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что по итогам прошлого года зафиксирован рост подростковой преступности на 14,1%.

Вячеслав Цыбикжапов отметил напряжённость работы комиссий.

- Сложность и напряжённость труда обусловливают высокую текучесть кадров, за 2 последних года кадровый состав специалистов сменился более чем на 50 % (23 из 45 штатных специалистов уволились), - добавил он.

В связи с этим, было предложено внести изменения в существующий закон предусмотрев:

- наличие во всех муниципальных комиссиях, не зависимо от численности детского населения, не менее двух штатных единиц;
- увеличение количества штатных специалистов в городских округах и муниципальных районах с численностью несовершеннолетнего населения свыше 10 тысяч до 3 единиц, свыше 50 тысяч человек - до 17 единиц.

«Итого дополнительно предлагаем увеличить на 22 ставки, финансовая потребность – 11 млн рублей», - подытожил зампред.

Законопроект был в двух чтениях принят Народным Хуралом. Изменения со штатами в комиссиях грядут в 2020 году.
комиссия по делам несовершеннолетних
 
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