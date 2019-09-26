В трёх районах такие схемы даже не разрабатывались
Природоохранная прокуратура проверила схемы водоснабжения и водоотведения в Кяхте, посёлке городского типа Наушки, Селенгинске, в посёлке Каменске, и в Иволгинском районе. Установлено, что нормативные документы не соответствуют требованиям федерального законодательства.
В нарушение правил, в схемах отсутствовали экологические аспекты, оценка объемов капитальных вложений, сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водные бассейны, описание существующих технических и технологических проблем и другое.
Также не обеспечивалась своевременная разработка и актуализация схем с учетом проводимых мероприятий по проектированию и строительству очистных сооружений.
В Баргузинском районе, Кабанском и Прибайкальском районах схемы водоснабжения и водоотведения не разрабатывались.
- Вскрытые факты свидетельствуют о ненадлежащей реализации органами местного самоуправления полномочий по организации ими водоотведения, игнорировании экологических требований, что может негативно сказаться на окружающей природе, привести к нерациональному водопользованию, - сообщили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Муниципалитеты понуждены к приведению схем водоснабжения и водоотведения в соответствие с требованиями федерального законодательства, к разработке таких схем. Доведение до согласия с вышестоящими нормами закона находится на контроле природоохранной прокуратуры.
В нескольких районах Бурятии схемы водоснабжения выполнены с нарушениями
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