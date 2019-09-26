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В Иркутской области пройдёт крупнейшая за Уралом школьная олимпиада

В Иркутской области пройдёт крупнейшая за Уралом школьная олимпиада
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители смогут учиться в новосибирском Академгородке

С 6 октября в Иркутской области открываются площадки Всесибирской олимпиады школьников – крупнейшей за Уралом предметной олимпиады для учеников 7-11-х классов, увлечённых точными и естественными науками. Победители и призёры заключительного тура олимпиады смогут побывать в летней школе в новосибирском Академгородке.

В 2019/2020 учебном году Всесибирская олимпиада пройдёт по следующим предметам: информатика, химия – олимпиады 1 уровня в официальном перечне Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), физика, математика, биология – олимпиады 2 уровня, астрономия (не входит в перечень РСОШ). Регистрация на все предметы открылась 23 сентября.

Традиционно Всесибирская олимпиада будет проводиться в три тура: два отборочных (очный и заочный) и заключительный (очный). Первый отборочный тур стартует 6 октября с олимпиады по математике. Затем пройдут олимпиады по биологии (13 октября), информатике (20 октября), астрономии (27 октября), физике (10 ноября) и химии (17 ноября). Дистанционный отборочный этап пройдёт с 25 декабря по 25 января, заключительный этап – в феврале-марте.

Участвовать в олимпиаде могут ученики 7-11-х классов. Победители и призёры определяются по результатам заключительного этапа. Победители и призёры среди 8-10-х классов получают приглашения в летнюю школу специализированного учебно-научного центра при НГУ. Лучшие ученики летней школы имеют право поступить в СУНЦ НГУ.

Олимпиадные площадки первого отборочного этапа открываются более чем в 60 городах России и Казахстана. В Иркутске традиционно площадка будет работать на базе лицея №36 (математика, физика, информатика, биология), в Братске – на базе лицея №1 (математика, физика, химия, биология). Олимпиаду по информатике школьники могут написать дистанционно, пройдя онлайн-регистрацию. Всю информацию о работе площадок можно уточнить на официальном сайте олимпиады, сообщает пресс-служба минобразования Иркутской области.
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