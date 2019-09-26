В Бурятии разрешили пикетировать на вокзалах и у храмов

Законопроект, расширяющий число мест для пикетов, приняли сегодня



Теперь в Бурятии можно проводить пикеты на вокзалах, в аэропортах, на рынках, в образовательных и медицинских организациях, на детских и спортивных площадках, остановках, религиозных объектах и т.д. Это стало возможным после сегодняшнего принятия Народным Хуралом поправок в законодательство.



В соответствии с федеральным законом, каждому региону России представлено право дополнительно определять места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций.



- Частью 1 статьи 4 закона Бурятии определён перечень мест, в которых проведение публичных мероприятий запрещено. Установленный запрет распространяется в том числе на проведение пикетирования. В то время как часть 2.2 статьи 8 федерального закона предоставила региональному законодателю право дополнительно определять места, в которых запрещается проведение исключительно собраний, митингов, шествий и демонстраций. Таким образом, проектом закона Бурятии предлагается внести изменение, заменив слова «публичных мероприятий» словами «собраний, митингов, шествий, демонстраций», - сообщил депутат Народного Хурала Сергей Дорош.



Таким образом слово «пикет» «выпадает» из этого перечня, и пикетировать отныне можно в многих местах.



Это вокзалы, аэропорты, рынки, образовательные и медицинские организации, объекты религиозной направленности, а также относящиеся к ним обособленные территории, объекты и сооружения; здания, в которых располагаются культурные, спортивные, развлекательные учреждения (во время проведения в них культурных, спортивных и развлекательных мероприятий); остановки транспорта общего пользования; детские и спортивные площадки и места, где проводятся мероприятия с участием детей и территории, непосредственно прилегающие к указанным в настоящей статье объектам и автомобильным дорогам.







