В Бурятии выбрали лучших юных инспекторов движения района

«Неделя безопасности» в Тункинском районе совпала с проведением конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»



Участниками финального этапа районного конкурса стали команды юных инспекторов движения (ЮИД) из шести образовательных организаций.



Открыл состязание отрядов ЮИД творческий конкурс, в котором ребята показали свое мастерство в умении пропагандировать правила дорожной безопасности. Далее ЮИДовцев ждали различные этапы конкурса «Знатоки правил дорожного движения», «Знание основ оказания первой помощи», «Фигурное вождение велосипеда», а также «Основы безопасности жизнедеятельности».



По итогам соревнований места распределились следующим образом. Победителями стали ЮИДовцы Горхонской школы, второе место - у команды Кыренской СОШ, третье место заняли школьники из села Зун-Мурино.



Победители в личном и командном первенствах получили грамоты и ценные подарки. Теперь ребятам предстоит показать свои знания на республиканских соревнованиях, которые пройдут в ноябре, сообщает УГИБДД по Бурятии.



