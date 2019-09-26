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В Бурятии выбрали лучших юных инспекторов движения района

В Бурятии выбрали лучших юных инспекторов движения района
Общество, 
«Неделя безопасности» в Тункинском районе совпала с проведением конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

Участниками финального этапа районного конкурса стали команды юных инспекторов движения (ЮИД) из шести образовательных организаций.

Открыл состязание отрядов ЮИД творческий конкурс, в котором ребята показали свое мастерство в умении пропагандировать правила дорожной безопасности. Далее ЮИДовцев ждали различные этапы конкурса «Знатоки правил дорожного движения», «Знание основ оказания первой помощи», «Фигурное вождение велосипеда», а также «Основы безопасности жизнедеятельности».

По итогам соревнований места распределились следующим образом. Победителями стали ЮИДовцы Горхонской школы, второе место - у команды Кыренской СОШ, третье место заняли школьники из села Зун-Мурино.

Победители в личном и командном первенствах получили грамоты и ценные подарки. Теперь ребятам предстоит показать свои знания на республиканских соревнованиях, которые пройдут в ноябре, сообщает УГИБДД по Бурятии.

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