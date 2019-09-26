Забайкалье приобщится к якутской культуре

Общество, Фото: пресс-служба министерства культуры Забайкальского края

В кинотеатрах края покажут фильмы якутских режиссёров



С 1 по 10 октября в Забайкальском крае пройдут Дни якутской культуры. Мероприятия начнутся 1 октября с демонстрации фильма «Спасатель» (16+) режиссёра Михаила Лукачевского. Кинокартину покажут в 12:00 в кинотеатре «Бригантина» в Чите.



В этот же день в 18:30 в концертном зале краевой филармонии имени О. Л. Лундстрема в рамках открытия фестиваля «Жизнь в гармонии» состоится презентация Дней якутской культуры. Вниманию зрителей будет представлен концерт ансамбля «Баланс» государственного оркестра Якутской филармонии (6+).



Также, кроме фильма «Спасатель», забайкальцы смогут посмотреть кинокартины «Надо мною солнце не садится» (режиссёр Любовь Борисова, 16+), «Царь-птица» (режиссёр Эдуард Новиков, 6+) в кинотеатрах «Нерча» города Нерчинска, «Экран» посёлка Карымское, «Россия» посёлка Первомайский, «Авангард» посёлка Кокуй, «Космос» города Балей, «Восток» города Борзи и в киноконцертных залах Дома культуры железнодорожников города Хилка и театра песни и танца «Амар сайн» в посёлке Агинское. Расписание сеансов необходимо уточнить в кассах кинотеатров.



Кроме того, в рамках Дней якутской культуры в картинной галерее города Читы с сентября работает персональная выставка московской художницы (уроженка Якутии) Феодосии Ивановой «Небесный Терафим» (0+). В октябре выставка отправится в посёлок Агинское. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.

