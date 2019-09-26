Также в этот день состоится акция «Всероссийский день ходьбы»
28 сентября в Чите состоится фестиваль здоровья, посвящённый Международному дню пожилых людей. Торжественное открытие мероприятия начнётся в 10:00 на стадионе СибВО.
Всех участников ожидает фитнес-разминка, игровые площадки по шашкам, шахматам, домино, городкам, а также адаптивные настольные игры: матрёшка, джаколло, кульбутто, корн холл.
Кроме того, в рамках фестиваля пройдёт акция «Всероссийский день ходьбы». Это крупнейшее спортивное событие, которое проводит Олимпийский комитет России в рамках программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна». Об этом сообщает минспорта Забайкальского края.
В Чите для пожилых проведут фестиваль здоровья
Общество, Фото:
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