Сегодня в управлении Росгвардии по Бурятии состоялось награждение победителей и призёров творческого конкурса «Скажем терроризму – нет»
Конкурс проводился со 2 по 16 сентября и был приурочен Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По этой теме было представлено более 200 работ учащихся общеобразовательных школ Улан-Удэ: рисунки, поделки, публицистические работы и видеоролики.
Совместно с работниками детско-юношеского центра «Безопасное детство» росгвардейцы поощрили всех участников конкурса и наградили победителей и призеров.
- Вопросами профилактики терроризма должны заниматься не только силовые структуры, но и все граждане, с детства правильно воспитывать своих детей. Для этого мы постоянно проводим подобные мероприятия – конкурсы, уроки, а также цикл занятий, посвященный обучению действиям при угрозе совершения террористических актов и ликвидации их последствий, - отметил заместитель территориального управления полковник Василий Лосев.
Итоги конкурса «Скажем терроризму – нет!» подвели в Бурятии
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