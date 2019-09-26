Учёные на Байкале «ревели» как олени

Всё лето на таёжной тропе простояли фотоловушки, установленные научными сотрудниками для наблюдения за животными. «Берег бурых медведей» в очередной раз оправдал свое название, основные объекты съёмки – медведи. За 80 дней отснята 31 серия с медведями, то есть, в среднем раз в три дня камера фиксирует медведя на тропе. Максимальное количество подходов медведей к камере 6 раз за день. Камера, позволила зафиксировать интересные элементы маркировочной активности медведя. Пристальное изучение отличительных признаков, позволит специалистам определить общее количество медведей, пользующихся этой тропой.





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