Учёные на Байкале «ревели» как олени

Сотрудники научного отдела ФГБУ «Заповедного Прибайкалья» вернулись из осенней экспедиции в Байкало-Ленский заповедник. В экспедиции они вели учёт оленей по голосам, наблюдали за редкими видами птиц на осеннем пролете и снимали данные с фотоловушек.
В экспедиции удалось зарегистрировать несколько внесённых в Красную книгу России видов птиц – беркут, сапсан, скопа.
Для осеннего учета оленей учёные имитируют «рёв» оленя с помощью трубы или электронного приспособления, так самцы оленя оповещают самок о своём местоположении.
Местонахождение быков в лесных местообитаниях определяется по голосам, при этом предельная дальность слышимости ревущего оленя в горах оценивается в пределах 4 км. Подсчитывается количество ревущих оленей и распределение их по отдельным урочищам. По утрам и вечернее время «рёв» наиболее интенсивен.
Учитываются и визуальные встречи с животными. При этом обязательно указываются пол и возраст оленя. Во время учёта изюбря на «реву» обнаруживаются участки с характерными задирами – снятой корой на стволах кустов и деревьев, а также «точки», где быки копытами выбивают растительность и почву.
Всё лето на таёжной тропе простояли фотоловушки, установленные научными сотрудниками для наблюдения за животными. «Берег бурых медведей» в очередной раз оправдал свое название, основные объекты съёмки – медведи. За 80 дней отснята 31 серия с медведями, то есть, в среднем раз в три дня камера фиксирует медведя на тропе. Максимальное количество подходов медведей к камере 6 раз за день. Камера, позволила зафиксировать интересные элементы маркировочной активности медведя. Пристальное изучение отличительных признаков, позволит специалистам определить общее количество медведей, пользующихся этой тропой.
Учёт одновременно проводят государственные инспекторы и научные сотрудники на постоянных площадках. Работы по учёту изюбря в этом году начались 15 сентября и продлятся до конца октября, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Как сообщал «Байкал-Daily», сотрудники Фролихинского заказника, который находится в Бурятии, поделились любопытным фактом: приход волков сделал «свадьбы» оленей и их бои за самок молчаливыми.