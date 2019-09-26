В Кяхте прошла казачья спартакиада

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Город Кяхта»

Победу среди допризывной молодёжи одержала команда кяхтинской школы №1



18 сентября в городе Кяхте состоялась районная казачья спартакиада допризывной молодёжи.



Для участия в соревнованиях на стадион «Чемпион» прибыли 17 команд из учебных заведений Кяхтинского района Бурятии. В их числе команды из 15 средних общеобразовательных школ и 2 сузов: Хоронхойская, Малокударинская, Усть-Кяхтинская, Кударинская, Наушкинская, Шарагольская, Чикойская, Усть-Киранская, Унгуркуйская, Большекударинская, Тамирская школы, центр «Добрый», СОШ № 1, №3, №4 города Кяхты, Кяхтинский медколледж и филиал БРТСиПТ (с. Хоронхой). Всего было зарегистрировано 153 участника.



На церемонии открытия участников приветствовали глава района Бимба Нимаев, глава Кяхты Евгений Степанов, кяхтинский атаман Александр Николаев и другие официальные лица. Творческим номером поздравили гостей и участников спартакиады ансамбль «Казачий двор» и детский ансамбль казачьей песни «Обрада». Торжественно под гимн Забайкальского казачьего войска подняли флаг маленькие казачата – участники ансамбля «Обрада» – Илья Спиридонов и Варвара Баженова. Команды парадным маршем прошли перед центральной трибуной.



Спартакиада была представлена 6 видами соревнований. Результаты 3 из них шли в общекомандный зачёт: кросс на 1 км, двоеборье (подтягивание и отжимание) и конкурс художественной самодеятельности. Вне зачёта – бег в мешках, петушиные бои (среди капитанов) и перетягивание каната.



Итоги соревнований



Петушиные бои

1 место – Сороченко Никита (Хоронхойская СОШ)

2 место – Очиров Алдар (СОШ №3, г. Кяхта)

3 место – Глазунов Герман (филиал БРТСиПТ, с. Хоронхой)



Перетягивание каната

1 место – команда Усть-Кяхтинской СОШ

2 место – команда Наушкинской СОШ

3 место – команда Шарагольской СОШ



Бег в мешках

1 место – команда Усть-Кяхтинской СОШ

2 место – команда Кударинской СОШ

3 место – команда Усть-Киранской СОШ



Места в общекомандном зачёте

1 место – команда СОШ №1, г. Кяхта

2 место – команда Хоронхойской СОШ

3 место – команда Наушкинской СОШ

4 место – команда СОШ №3, г. Кяхта

5 место – команда Тамирской СОШ



Параллельно со спортивными соревнованиями на стадионе прошла акция «Я – будущий защитник Отечества». Участники окунулись в историю забайкальского казачества, познакомились с кяхтинскими казаками, с их основными направлениями деятельности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхты.

