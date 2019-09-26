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На Байкале в Бурятии прошла спартакиада по инвалидному спорту

На Байкале в Бурятии прошла спартакиада по инвалидному спорту
Общество, 
Первое место в общекомандном зачёте завоевала команда Загорска

С 10 по 12 сентября в спортивном лагере «Энхалук» Кабанского района прошла традиционная иежрегиональная спартакиада по инвалидному спорту «Байкал-2019».

Состязания прошли по 8 дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА: волейбол сидя, настольный теннис, армрестлинг, пауэрлифтинг (жим лёжа), шахматы, шашки, дартс, пулевая стрельба из пневматической винтовки в 31 номинации.

В соревнованиях приняли участие 137 спортсменов из 13 команд, в том числе 4 команды из Улан-Удэ: Советский, Октябрьский, Железнодорожный районы и команда Загорска, Бичурского, Кижингинского, Джидинского, Еравнинского, Кяхтинского, Иволгинского, Мухоршибирского и Кабанского районов республики и команда Монголии.

Было разыграно 30 комплектов медалей в личном зачете и комплект медалей в волейболе сидя. Победителями зрелищного волейбольного турнира стали спортсмены Монголии, серебряные медали завоевала команда Загорска и бронзовыми призерами стали волейболисты Железнодорожного района, переигравшие команду Октябрьского района.

По итогам спартакиады в общекомандном зачете первое место завоевала команда Загорска, на втором месте Железнодорожный район и тройку призёров замкнула команда инваспортсменов Октябрьского района, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
спартакиада
 
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