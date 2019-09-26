Каждая третья семья показала хорошие результаты в ходе работы с психологами
В Улан-Удэ 18 семей сняли с учета по делам несовершеннолетних. Это произошло благодаря внедрению инновационного проекта «Зри в корень», стартовавшего весной 2017 года. За его реализацию взялись в администрации Железнодорожного района, сообщает управление по информационной политике.
В тренингах, обучающих семинарах и в работе с психологами приняли участие 60 семей. Однако двадцать из них отказались от участия в самом проекте, зато каждая третья семья показала хорошие результаты. С семьями, находящимися в социально-опасном положении, на протяжении полутора лет проводили работу общественные кураторы.
Как отметила педагог-психолог Центра диагностики и консультирования Улан-Удэ Светлана Прокопьева, родители стали обращать больше внимания на своих детей, а дети в свою очередь - успешнее и самостоятельнее, а также выглядят более ухоженно. Это главный результат работы с семьями.
На этом работа в рамках самого проекта заканчивается, но это не значит, что такие семьи бросят на произвол судьбы. Профилактическая работа будет проводиться в стандартном рабочем порядке.
«Зри в корень» - социальный проект, направленный на профилактику социального сиротства, сохранение и восстановление семейного окружения ребенка. Его цель - проведение индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении с помощью общественных кураторов, а главная задача – увидеть истоки семейных проблем, а не их последствия.
18 семей в Улан-Удэ сняли с учёта
Общество, Фото:
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