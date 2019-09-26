В Забайкалье прошли международные соревнования лесников

В состязаниях приняли участие гости из Монголии
В Забайкалье прошли региональные соревнования государственных инспекторов особо охраняемых природных территорий края, в которых приняли участие команды Сохондинского и Даурского заповедников, национальных парков «Чикой» и «Алханай».
В этом году игры получили статус международных, так как в них приняли участие государственные инспекторы Онон-Бальджинского национального парка Монголии. Иностранные гости смогли не только поделиться своим опытом работы, но и сами получили новые знания.
Соревнования проходили в несколько этапов. Первый – теоретический, где проверялся уровень знаний природоохранного законодательства России, а также знания живых символов заповедных территорий и всей заповедной системы. На втором этапе проводился поиск условного нарушителя и правильное составление протокола нарушения. Третий этап был спортивным, где проверялась физическая подготовка и применение навыков при тушении условного пожара.
По итогам прохождения всех этапов соревнований первое общекомандное место заняли инспекторы Сохондинского заповедника, второй стала команда Даурского заповедника, тройку призёров замкнули сотрудники национального парка «Чикой».
В следующем году встречать гостей соревнований на своей заповедной территории будет нацпарк «Чикой», сообщает его пресс-служба.
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Общество, Фото:
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