В Иркутской области отметят чувашский праздник осени

В его рамках состоится фестиваль чувашского пива



28 сентября в селе Тагна Заларинского района Иркутской области пройдёт праздник «Чӳклеме» и фестиваль чувашского напитка «Сӗр Сӑри». Открытие праздника состоится в 13:00.



Чӳклеме – это традиционный осенний праздник чувашей, посвящённый земледелию. Этот древний обряд освящения нового урожая и моления новым хлебом отмечал окончание полевых работ.



В рамках праздника пройдут фестиваль чувашского пива, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, выставка блюд национальной кухни, а также концерт самодеятельных хоровых коллективов и солистов. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.



