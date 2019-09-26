В его рамках состоится фестиваль чувашского пива
28 сентября в селе Тагна Заларинского района Иркутской области пройдёт праздник «Чӳклеме» и фестиваль чувашского напитка «Сӗр Сӑри». Открытие праздника состоится в 13:00.
Чӳклеме – это традиционный осенний праздник чувашей, посвящённый земледелию. Этот древний обряд освящения нового урожая и моления новым хлебом отмечал окончание полевых работ.
В рамках праздника пройдут фестиваль чувашского пива, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, выставка блюд национальной кухни, а также концерт самодеятельных хоровых коллективов и солистов. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
В Иркутской области отметят чувашский праздник осени
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