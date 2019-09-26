В Улан-Удэ прошли казачьи игры «Забайкальские шермиции»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В состязаниях приняли участие 17 команд



В Улан-Удэ 14 сентября в парке «Юбилейный» в рамках Года культуры и искусств прошли II городские казачьи игры «Забайкальские шермиции».



В традиционных играх и состязаниях участвовали казаки и казачата, воспитанники военно-патриотических клубов и образовательных учреждений города Улан-Удэ.



Всего же в состязаниях приняли участие 17 команд. Участники игр соревновались в пяти традиционных казачьих состязаниях: фехтование на шашках, пиках, рубка одиночных и полосы мишеней, народная борьба «на ломка» (поясная борьба).



- По приглашению председателя Общественного совета при управлении МВД России по Улан-Удэ Дениса Леонова в состязаниях приняли участие ребята, посещающие дом творчества «Форус». В состав команд «Меткий стрелок» и «Батарейка» вошли ребята, состоящие на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Подростки выступили в самой младшей возрастной категории и заняли в ней почётные 2 и 3 место, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Наряду со спортивными баталиями гости праздника знакомились с музыкальной культурой казачества. В творческих выступлениях приняли участие известные этнические коллективы и фольклорные студии, прославляющие песенную и танцевальную народную культуру русских и бурят.



Для всех желающих казаки организовали мастер-классы по фланкировке шашкой, метанию ножей, стрельбе из лука, конному многоборью, стрельбе из пневматической винтовки и рубке шашкой. Угостили гостей и вкусной кашей из полевой кухни.



Справка:



Шермиции — это бои, устраиваемые на праздниках донскими казаками. Они приурочивались к календарным праздникам, военно-траурным обрядам, входили в станичные «домашние игры». Сегодня шермиции развиваются как этноспорт казаков. В шермициях принимают участие казаки разных общин со всей России, а также с ближнего и дальнего зарубежья. В 2016 году воинские ритуалы и чинопоследования донских казаков, совершаемые на шермициях внесены в реестр объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.

